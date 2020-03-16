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تعليق عقد الجمعيات للشركات المدرجة في السوق المالية حضورياً

تعليق عقد الجمعيات للشركات المدرجة في السوق المالية حضورياً

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تعليق عقد الجمعيات للشركات المدرجة في السوق المالية حضورياً

تعليق عقد الجمعيات للشركات المدرجة في السوق المالية حضورياً
http://almnatiq.net/?p=843531
المناطق - الرياض

أوضحت هيئة السوق المالية أن مجلس الهيئة أصدر اليوم قراره الذي يقضي بتعليق عقد الجمعيات للشركات المدرجة في السوق المالية حضورياً حتى إشعار آخر، والاكتفاء بعقدها عبر وسائل التقنية الحديثة التي تمكن المساهمين من الاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها عبر منظومة (تداولاتي) المقدمة من قبل شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع).
ويأتي هذا القرار حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19)، وامتدادا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.
وأوضحت هيئة السوق المالية إلى أن شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، وفي إطار هذه الجهود، أعلنت أنه سيتم إتاحة تسجيل الحضور للمساهمين في الجمعيات اعتباراً من يوم الخميس 02/08/1441هـ الموافق 26/03/2020م من خلال الدخول على نظام (تداولاتي) حيث سيتم استمرار التصويت لمساهمي المصدر حتى نهاية وقت الجمعية.
يشار إلى أن خدمة التصويت الآلي للشركات المُدرجة في السوق المالية السعودية متاحة لجميع المساهمين منذ أبريل 2017م، عبر منظومة (تداولاتي). وتمكن الخدمة المساهمين من المشاركة في قرارات جمعيات المساهمين للشركات المدرجة وتتيح الفرصة لهم ممارسة حقوقها بيسر وسهولة، واختصار الوقت والجهد للمساهمين المتواجدين في مدن ومناطق جغرافية تبعد مسافات طويلة عن مقر انعقاد الجمعيات، حيث يتيح التصويت الآلي للمساهمين فترة كافية للاطلاع على بنود الجمعيات بكامل تفاصيلها قبل انعقادها مما يساعدهم على اتخاذ قراراتهم ودراستها وتحليلها بشكل فعال.

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