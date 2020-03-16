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المياه الوطنية تغلق جميع فروعها لخدمات العملاء في مناطق المملكة المختلفة وتقتصر تقديم الخدمات عبر فرعها الإلكتروني

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المياه الوطنية تغلق جميع فروعها لخدمات العملاء في مناطق المملكة المختلفة وتقتصر تقديم الخدمات عبر فرعها الإلكتروني

المياه الوطنية تغلق جميع فروعها لخدمات العملاء في مناطق المملكة المختلفة وتقتصر تقديم الخدمات عبر فرعها الإلكتروني
http://almnatiq.net/?p=843534
المناطق - الرياض

أعلنت شركة المياه الوطنية في بيان لها عن إغلاق جميع مراكز خدمات العملاء في المملكة اعتباراً من يوم غد الثلاثاء 22 رحب 1441هـ الموافق 16 مارس 2020م، وذلك خلال فترة التعليق التي أقرتها الجهات المختصة.
وأوضحت الشركة في بيانها أن القرار جاء وفقاً للخطوات والإجراءات الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة والمتخذة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، وحرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين والعملاء.
وأكدت الشركة استمرارها في تقديم الخدمات ومعالجة البلاغات لكافة عملائها بمناطق المملكة المختلفة من خلال فرعها الإلكتروني e.nwc.com.sa، وذلك على مدار الساعة للاستفادة من جميع الخدمات، ولضمان سلامة المراجعين، وخدمتهم عن بعد وفقاً للظروف الراهنة، واتباعاً لإرشادات الصحة والسلامة، والبعد عن التجمعات.

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