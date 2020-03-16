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جونسون يحذر من تضاعف إصابات كورونا كل 5 أيام

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جونسون يحذر من تضاعف إصابات كورونا كل 5 أيام

جونسون يحذر من تضاعف إصابات كورونا كل 5 أيام
http://almnatiq.net/?p=843537
المناطق - وكالات

حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، من تضاعف عدد المصابين بفيروس كورونا في المملكة المتحدة كل 5 أيام، إن لم تتخذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

ودعا رئيس الوزراء البريطاني رعايا المملكة خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إلى تجنب التجمعات والامتناع عن زيارة الحانات والنوادي والمسارح وغيرها من الأماكن العامة، والعمل من البيت قدر الإمكان.

وأشار جونسون إلى أهمية تجنب التواصل غير الضروري بين الأشخاص من أجل إبطاء سرعة انتشار الفيروس، بالإضافة إلى الامتناع عن السفر غير الضروري.

وأضاف أن بريطانيا على ما يبدو تقترب من المرحلة التي سينتشر فيروس كورونا فيها بوتائر متزايدة.

وأكد أن ذروة انتشار الفيروس قادمة بشكل أسرع في بعض المناطق من البلاد، مضيفا أن لندن تتقدم على المناطق الأخرى بعدة أسابيع من حيث وتائر انتشار الفيروس.

وقال جونسون إن فيروس كورونا قد يكون “تحديا كبيرا جدا” بالنسبة إلى أوساط الأعمال البريطانية، وأن الحكومة ستعمل كل ما في وسعها من أجل مساعدة الشركات.

وأشار إلى أن أعضاء مجموعة السبع يرون في فيروس كورونا ضربة قوية للاقتصاد، مضيفا أن العمل المشترك بين دول المجموعة من شأنه أن يجعل جهود الدول ناجحة أكثر، وأن يجعل فيروس كورونا قضية قصيرة الأمد.

واعتبر أنه لا يوجد هناك أي سبب لعدم تعافي الاقتصاد العالمي بعد المشاكل التي تسبب بها الفيروس.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في بريطانيا قد ارتفع اليوم الاثنين إلى 1543 حالة.

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