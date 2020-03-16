تجارة الجوف تكثف رقابتها على توافر السلع الاستهلاكية واستقرار أسعارها

المناطق - الجوف

كثفت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بمنطقة الجوف جولاتها الميدانية على المحال التموينية والمستودعات للتأكد من توفر المواد

التموينية الأساسية في جميع مدن ومحافظات ومراكز المنطقة.

كما أكدت الجولات استقرار أسعار السلع التموينية والمواد الاستهلاكية ، وتوفرها لدى تجار الجملة والمستودعات الرئيسية لضمان تغذية الأسواق ومنافذ البيع.

وتشمل جولات فرق فرع الوزارة جميع منافذ البيع بالتجزئة والجملة والمستودعات للمواد التموينية والأساسية، كما أكدت الحملات الرقابية على توافر المستلزمات الوقائية بالكميات الكافية في الأسواق التي تلبي حاجة المستهلكين وضمان استقرار أسعارها.

كما اكد مدير عام التجارة بمنطقة الجوف الاستاذ سامي سعود الرويلي ان وزارة التجارة لا تتوانا بضبط حالات الغش إن وجدت وتطبيق الأنظمة واللوائح المنظمة بهذا الشأن من خلال إيقاع العقوبات النظامية على المخالفين، حيث يمكن للمستهلك الإبلاغ عن أية تلاعب أو غش في الممواد و المنتجات عبر مركز البلاغات على الرقم الموحد 1900 أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”.

