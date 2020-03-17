اللقاح المضاد لـ”كورونا”.. متابعة المصابين لمدة عام لمعرفة استجابتهم للقاح

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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا لا يزال في المرحلة الأولى من الاختبارات السريرية، مشيراً إلى أن إدارته تعمل بشكل جيد جداً لاحتواء الأزمة وتداعياتها من خلال القدر العالي من التنسيق على مستوى الحكومة والولايات.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي اليوم بالبيت الأبيض، بمشاركة نائبه مايك بنس، وفريق طبي من إدارته: إن الفريق قدموا جملةً من الإرشادات والإجراءات التي في حال أتبعها الجميع، وابتعدوا عن التجمعات، فسيسهم ذلك إلى حدٍ كبير في عدم انتشار الفيروس.

وأشار إلى أنه خلال الأشهر القليلة الماضية، تم اتخاذ خطوات للحد من انتشار الفيروس، مناشداً المواطنين الأمريكيين والمقيمين للقيام بدورهم في الحيلولة دون انتشار الفيروس من خلال اتباع التعليمات والاحتياطات اللازمة والحجر الصحي للمصابين.

وأضاف ترامب: أنه إذا تم خفض الوفيات إلى مستوى الصفر، فربما سنتمكن من هزيمة الفيروس خلال مدة أقصاها يوليو – أغسطس القادم، لكن تداعيات الفيروس ستظل موجودة، مشيراً إلى أنه رغم وجود الكثير من المخاوف لدى الأمريكيين، إلا أن الجميع يرى كيف تتعامل الإدارة الأمريكية مع الأزمة بمسوؤلية عالية، ويدركون كذلك أن لدى الولايات المتحدة فريق من أفضل الخبراء والأطباء.

وأوضح الرئيس الأمريكي، أن بلاده تبنّت سياسة الحجر الصحي، ولديها سياسة احتواء، لافتاً الانتباه إلى أن الجميع يتفهمون الوضع، ويتعاملون مع الأزمة بجدية ومسؤولية.

وأشار إلى أن أسواق الأسهم تعرضت لضربة كبيرة اليوم بسبب تداعيات كورونا، مؤكدًا أنه بمجرد تبدد غيمة الفيروس، فستعود الأمور إلى مجراها.

وحول إمكانية تطبيق حظر للتجول، أكد ترامب أن إدارته لم تقرر ذلك حتى اللحظة، آملاً ألا تضطر الإدارة لذلك.

وفيما يختص بالأزمة التي تشهدها الخطوط الجوية، أكد ترامب أن فريقه تواصل مع قطاع الملاحة الجوية لتقديم العون والدعم.

وبدوره قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس: إن الرئيس أجرى اليوم اتصالاً مثمراً مع حكام الولايات، حيث تم اعتماد إجراء اختبارات للفحص على المصابين عن بعد من خلال عربات مخصصة للفحص، مشيراً إلى أن قطاع الصحة الحكومي يحرز تقدماً كبيراً في مواجهة الأزمة من خلال توفير مليون جهاز اختبار للكشف عن فيروس كورونا في جميع الولايات.

وحول الجدول الزمني لطرح اللقاح المضاد للفيروس، قال فريق إدارة ترامب: إنه تم تجربة اللقاح لأول شخص اليوم، وسيتم إخضاع أشخاص آخرين من عمر الـ 16 إلى 56 للفحص، ومتابعتهم لمدة عام كامل لمعرفة استجابتهم للقاح.