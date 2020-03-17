اعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد في الأردن إلى 29 حالة مؤكدة.
وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور نذير عبيدات، إن المصابين هم 22 أردني و 6 سياح فرنسيين وعراقية مقيمة في الأردن، موكدا أن جميع المصابين الأردنيين بالفيروس هم من المخالطين لمصابين آخرين أو من القادمين من خارج البلاد.
ارتفاع عدد المصابين بكورونا في الأردن إلى 29 حالة
اعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد في الأردن إلى 29 حالة مؤكدة.
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