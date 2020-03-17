ارتفاع عدد المصابين بكورونا في الأردن إلى 29 حالة

المناطق - الرياض

اعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد في الأردن إلى 29 حالة مؤكدة.

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور نذير عبيدات، إن المصابين هم 22 أردني و 6 سياح فرنسيين وعراقية مقيمة في الأردن، موكدا أن جميع المصابين الأردنيين بالفيروس هم من المخالطين لمصابين آخرين أو من القادمين من خارج البلاد.