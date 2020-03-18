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رد أمريكي على اتهامات الصين بـ”نشر كورونا”

رد أمريكي على اتهامات الصين بـ”نشر كورونا”
http://almnatiq.net/?p=843566
المناطق - الرياض

استمرت الحرب الكلامية بلا هوادة بين الولايات المتحدة والصين، الاثنين، إذ عبر وزيرالخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في مكالمة هاتفية مع دبلوماسي صيني كبير عن “اعتراضات أميركية قوية” على ما تصفه واشنطن محاولات بكين تحميلها المسؤولية عن فيروس كورونا بدلا من بكين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، مورغان أورتاغوس، في بيان “نقل الوزير بومبيو اعتراضات أميركية قوية على جهود جمهورية الصين الشعبية لنقل المسؤولية عن كوفيد-19 (الذي يتسبب فيه فيروس كورونا) إلى الولايات المتحدة”.

وأضاف البيان “شدد الوزير على أن هذا ليس الوقت المناسب لنشرالمعلومات الكاذبة والشائعات الغريبة، لكنه وقت تضافر جهود جميع الدول لمكافحة هذا التهديد المشترك”.

وردت وزارة الخارجية الصينية على البيان الأميركي قائلة إن واشنطن اتخذت مواقف غير منطقية ضد بكين.

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