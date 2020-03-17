لمنع تفشي كورونا.. تونس تغلق حدودها كاملة

المناطق - الرياض

قررت الحكومة التونسية، مساء الاثنين، إغلاق الحدود الجوية والبرية للبلاد، وذلك غداة إغلاقها الحدود البحرية، لتنضم بذلك تونس إلى قائمة الدول التي عزلت نفسها عن العالم في مسعى للحد من تفشي فيروس كورونا المستجدّ.

وقال رئيس الوزراء، إلياس الفخفاخ، في خطاب عبر التلفزيون في ختام جلسة لمجلس وزراء مصغر إن المجلس قرر “إغلاق الحدود الجوية والبرية لكل الرحلات التجارية، ما عدا السلع والبضائع وبعض رحلات الإجلاء عبر الجو”.

ووجد آلاف السياح أنفسهم عالقين في تونس، ولاسيما في جزيرة جربة، بعد إلغاء العديد من الرحلات الجوية خلال عطلة نهاية الأسبوع. والاثنين ساد التوتر مطار تونس، حيث وجد المسافرون أنفسهم أمام شح في المعلومات.

وقال السفير الفرنسي، أوليفييه بوافر دارفور، إن 5 آلاف سائح فرنسي غادروا تونس خلال الساعات الـ48 الماضية وإنه “من المقرّر أن تصل 30 رحلة جوية خاصة” لإجلاء 5 آلاف سائح فرنسي آخر.

ومن القرارات التي اتّخذها المجلس الوزاري المصغّر “منع التجمّعات، على غرار الأسواق والحمّامات والحفلات وغيرها من فضاءات التجمهر” و”تأجيل كل التظاهرات والأنشطة الرياضية والبطولات الوطنية” والعمل في وسائل النقل العام “بنظام الحصّة الواحدة طيلة 5 ساعات يومياً وبزمنين مختلفين، لتقليص الضغط على التنقّل”.

وأوضح رئيس الوزراء أنّ عدد حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس كورونا المستجدّ بلغ في تونس حتى مساء الاثنين 24 حالة.

وكانت الحكومة قرّرت سابقاً إلغاء صلوات الجماعة في حين أنّ المدارس ستظلّ مغلقة لغاية 28 مارس على الأقل.