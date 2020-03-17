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نشاط للرياح السطحية وفرصة هطول أمطار رعدية على أغلب مناطق المملكة

نشاط للرياح السطحية وفرصة هطول أمطار رعدية على أغلب مناطق المملكة
http://almnatiq.net/?p=843600
المناطق - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطاً للرياح السطحية وسماء غائمة الى غائمة جزئيا مع فرصة لهطول امطار رعدية على مناطق (الحدود الشمالية، الجوف، حائل ، القصيم ، الرياض ، الشرقية ، جازان ، عسير ، الباحة ، الطائف ، تبوك ، المدينة المنورة ،مكة المكرمة ) تمتد الى شرق المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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