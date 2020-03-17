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بلدية البدع تغلق المجمعات التجارية والحدائق تطبيقا لإجراءات الحد من تفشي ” كورونا “
http://almnatiq.net/?p=843609
المناطق- تبوك- علي العميري:

أغلقت بلدية البدع جميع المجمعات التجارية والحدائق العامة وصوالين الحلاقة ومراكز التجميل النسائية ، والملاعب الرياضية. والإغلاق تم كإجراءات احترازية للوقاية و الحد من تفشي فايروس ” كورونا كوفيد 19 “.
وأوضح رئيس بلدية البدع الاستاذ سعيد بن خليل السعيد أنه تم الاغلاق الفوري للمنشآت التجارية، باستثناء الأسواق التي تبيع المنتجات الغذائية والمطاعم والصيدليات حيث ستستمر المطاعم في تقديم خدماتها عن طريق الطلبات وخدمة السيارات والتوصيل فقط، مشيراً إلى انه كذلك تم منع التجمعات في الأماكن العامة المفتوحة والمغلقة بما فيها الحدائق والمواقع الترفيهية والمجمعات التجارية وما في حكمها.
وأضاف ” السعيد ” على المواطنين والمقيمين الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة للتصدي للفيروس ومنع انتشاره من خلال الابتعاد عن التجمعات والحرص على نظافة اليدين والتواصل بشكل مباشر والتقيد بالتعليمات متمنيا السلامة للجميع.

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