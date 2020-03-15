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أمير الحدود الشمالية يوجه باستمرار إنجاز خدمات المواطنين مراجعي الإمارة إلكترونيا

أمير الحدود الشمالية يوجه باستمرار إنجاز خدمات المواطنين مراجعي الإمارة إلكترونيا
http://almnatiq.net/?p=843613
المناطق - واس

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزير أمير منطقة الحدود الشمالية بتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين مراجعي إمارة المنطقة عبر القنوات الإلكترونية والتقنية طيلة فترة تعليق الحضور التي ستتواصل 16 يوماً ، مع الالتزام بالتدابير الوقائية التي أوصت بها وزارة الصحة في مقار العمل ، مؤكدا سموه متابعته الشخصية للخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بالمنطقة عبر القنوات الإلكترونية والتقنية طيلة فترة تعليق الحضور .
وأشار سموه إلى أهمية إنجاز وتقديم أفضل الخدمات للمواطن والمقيم بالمنطقة عن بعد عبر الأنظمة الإلكترونية وباستخدام البرامج التقنية ووسائل التواصل الإلكترونية الرسمية , والنظر في طلباتهم وإنجاز القضايا والمعاملات في أسرع وقت ممكن.
ونوه سموه بما اتخذته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – من إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا ، وتخفيف الآثار المترتبة على ذلك .

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