بلدية ضباء تطلق حملة توعوية للوقاية من” فيروس كورونا “

المناطق- تبوك:

أطلقت بلدية محافظة ضباء ممثلة بإدارة الصحة البيئية بالتعاون مع مستشفى ضباء العام حملة توعوية للوقاية من”فيروس كورونا” وذلك ضمن حملة وزارة الصحة”عش بصحة” وتطبيقها في محال الأنشطة التموينية الغذائية المسموح لها العمل خلال فترة التعليق التي أقرتها حكومتنا للحدّ من انتشار الفيروس .

واشتملت الحملة على توزيع المنشورات التوعوية وشرح آلية استخدام المعقمات الطبية بمختلف أنواعها على العاملين والمستلزمات الخدمية.

وأوضحت بلدية ضباء أن ذلك يأتي ضمن المهام والتدابير الاحترازية التي تنفذها للوقاية والحد من انتشار “فيروس كورونا المستجد COVID19 ” وحماية المجتمع منه.