رفض أمريكي محتمل لمناشدة الصين لواشنطن بتخفيف عقوبات إيران بسبب كورونا

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قال مصادر مطلعة إن من المستبعد أن تخفف الولايات المتحدة العقوبات عن إيران رغم مناشدة الصين لواشنطن مشيرة إلى طهران لا تزال تتبع ما تعتبره واشنطن سلوكا خبيثا.

وكانت الصين قد حثت الولايات المتحدة يوم الاثنين على رفع العقوبات عن إيران فورا مع تصدي طهران لفيروس كورونا.

وأشارت المصادر التي ضمت مسؤولا أمريكيا ودبلوماسيين ومحليين إلى أن واشنطن عرضت مساعدة طهران في مواجهة الفيروس لكن طهران رفضت المساعدة.

وأشارت المصادر أيضا إلى الهجوم الصاروخي على قاعدة التاجي العراقية العسكرية شمالي بغداد الذي أودى بحياة جندي بريطاني وجنديين أمريكيين وألقت وزارة الدفاع الأمريكية بمسؤوليته على عاتق جماعة كتائب حزب الله العراقية المدعومة من إيران.

وقال مسؤول أمريكي طلب عدم نشر اسمه ”لا يمكن الوثوق بالنظام في توجيه أي أموال قد يحصل عليها من وراء تخفيف العقوبات إلى النشاط الإنساني. المحتمل هو أن النخبة ستسرقها أو ستوجهها إلى نشاط خبيث“.