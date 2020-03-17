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الالتزام بالنظام الغذائي في الحجر الصحي

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الالتزام بالنظام الغذائي في الحجر الصحي

الالتزام بالنظام الغذائي في الحجر الصحي
http://almnatiq.net/?p=843643
المناطق - وكالات

أعلن خبير التغذية الروسي إيفان أليمينكو، أن الحجر الصحي قد يسبب زيادة في الوزن. لذلك يجب اتباع نظام غذائي للحفاظ على الوزن ومنع زيادته.

يقول الدكتور أليمينكو، للحفاظ على اللياقة البدنية في فترة الحجر الصحي وخاصة في المنزل، يجب شراء كميات قليلة من المواد المفضلة، التي عادة تخزن كميات كبيرة منها في المنازل، هذه المواد تسمى “المواد الاستفزازية”، والناس الذين يخزنونها في منازلهم عادة وزنهم في المتوسط أعلى بـ 9 كلغم من الآخرين.

وأن اتباع نظام غذائي على أساس السعرات الحرارية، يساعد في الحفاظ على الوزن، حيث يفضل تناول مواد غذائية تعطي يوميا في المتوسط 2000 سعرة حرارية. هذه الطريقة تتطلب تناول الطعام كل ثلاث ساعات بكميات قليلة ولكن لا تسمح بالشعور بالجوع.

ويؤكد الخبير على أنه عندما لا يغادر الشخص المنزل، عليه الامتناع نهائيا عن تناول المأكولات التي تعطي سعرات حرارية عالية، وعليه إجراء تمارين رياضية بين فترة وأخرى خلال النهار. كما عليه أن يتذكر دائما أن المكسرات والفواكه من مسببات زيادة الوزن لأنها تعطي سعرات حرارية عالية، وفي نفس الوقت لا تعطي شعورا ثابتا بالشبع. لذلك ينصح بشرب كمية كافية من السوائل، لكي لا نتناول الطعام بإفراط.

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