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أمانة القصيم تكثف الإجراءات الوقائية .. وتواصل تقديم الخدمات للمستفيدين إلكترونياً

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http://almnatiq.net/?p=843646
المناطق / بريدة

تكثف أمانة منطقة القصيم إجراءاتها الاحترازية لمكافحة فايروس كورونا وفق خطة عمل مشددة تضمن تطبيق التعليمات الصادرة من جهات الاختصاص.
وأكد أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي أن أمانة منطقة القصيم وكافة بلديات المنطقة عملت منذ وقت مبكر على تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا وفق توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم وبمتابعة دائمة من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد الحقيل ، وجاء في أبرز الأعمال في هذا الاتجاه إغلاق كافة المولات والمجمعات التجارية وصالونات الحلاقة والمشاغل النسائية بالإضافة إلى إيقاف الأعمال في مزادات أسواق المواشي والسيارات وإيقاف تقديم الأطعمة في المطاعم والاكتفاء بالطلبات الخارجية وإغلاق كافة الأسواق الشعبية ومناطق الألعاب في المجمعات التجارية وخارجها.
هذا و تتخذ أمانة منطقة القصيم حزمة من التدابير الوقائية أبرزها تكثيف جولات الإصحاح البيئي والمكافحة في الأماكن العامة وتعزيز أعمال النظافة ، بالإضافة إلى إجراءات احترازية بمراكز التسوق الغذائية تضمن إلزام المنشآت بتنظيف وتطهير عربات التسوق وطاولات المحاسبة بصورة مستمرة وتوفير مواد معقمة للزبائن.
وفي الجانب التوعوي سخرت أمانة منطقة القصيم وكافة بلديات المنطق كافة لوحاتها الإعلانية والشاشات التلفزيونية في الطرق العامة والميادين وحساباتها عبر شبكات التواصل الاجتماعي لبث حزمة من الرسائل التوعوية والإرشادية بالتنسيق مع وزارة الصحة في خطوة تهدف إلى التكامل مع الجهات المختصة ولرفع مستوى الوعي المجتمعي للتعامل الأمثل مع الوضع الراهن.
وأكد أمين منطقة القصيم م.محمد المجلي أن خدمات وأعمال أمانة منطقة القصيم قائمة خلال فترة تعليق الحضور لمقر العمل المعلنة مؤخراً ، عبر تقديم الخدمات للمستفيدين دون توقف عبر المنصات الإلكترونية ، بالإضافة إلى استمرارية سير الأعمال في المشاريع وفق الإجراءات الوقائية.

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