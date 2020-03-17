المخابرات الأمريكية ترفض عمل موظفيها من منازلهم

المناطق - وكالات

كشفت مصادر مطلعة، أن أجهزة المخابرات الأمريكية ترفض السماح لموظفيها وعملائها بالعمل من منازلهم، حتى في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد والمخاطر التي يحملها.

وقالت ثلاثة مصادر لوكالة “رويترز” إن معالجة معلومات شديدة الحساسية تتطلب الاجتماع داخل الحدود الآمنة لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية والمركز الوطني لمكافحة الإرهاب ومكتب مدير المخابرات الوطنية الذي يشرف على جميع وكالات المخابرات الأمريكية.

وأوضح أحد المصادر أن العاملين في المخابرات الأمريكية تتاح لهم ساعات عمل أكثر مرونة قدر الإمكان.

وقال المصدر إن الوباء دفع وكالة المخابرات المركزية إلى منع دخول الزائرين، واقتصر الاجتماعات مع الهيئات الحكومية الأخرى على الدوائر التلفزيونية المغلقة.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت الاثنين، عن وضع وزير الدفاع مارك إسبر، ونائبه دیفید نوركویست، قيد الحجر الصحي بسبب الاشتباه بإصابتهما بفيروس كورونا.

وقال البنتاغون إن هذا الإجراء جاء بعد إصابة 18 موظفا بفيروس كورونا حتى اليوم من موظفي الوزارة.