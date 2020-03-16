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تجارة نجران تواصل جولاتها الرقابية للتأكد من توافر السلع الاستهلاكية واستقرار أسعارها بالأسواق

تجارة نجران تواصل جولاتها الرقابية للتأكد من توافر السلع الاستهلاكية واستقرار أسعارها بالأسواق
http://almnatiq.net/?p=843660
المناطق - واس

تواصل الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بمنطقة نجران، جولاتها الميدانية على المحال التموينية والمستودعات للتأكد من توفر المواد التموينية الأساسية بمدينة نجران والمحافظات والمراكز التابعة لها.
وتابعت الفرقة الرقابية خلال جولاتها الميدانية توفر السلع التموينية والاستهلاكية واستقرار أسعارها، لدى تجار الجملة وفي المستودعات الرئيسية لضمان تغذية الأسواق ومنافذ البيع، إضافة إلى جميع منافذ البيع بالتجزئة والجملة والمستودعات للمواد التموينية والأساسية بالمنطقة.
وأكد فرع وزارة التجارة بالمنطقة، توفر المستلزمات التموينية والاستهلاكية, والمستلزمات الوقائية بالكميات الكافية في الأسواق التي تلبي حاجة المستهلكين وضمان استقرار أسعارها، واستمرار الجولات الميدانية اليومية للتأكد من ضبط الأسواق وتوفر السلع وعدم التلاعب في أسعارها.

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