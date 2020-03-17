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انخفاض أسعار الذهب

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انخفاض أسعار الذهب

انخفاض أسعار الذهب
http://almnatiq.net/?p=843664
المناطق - رويترز

تراجعت أسعار الذهب أكثر من 1% اليوم الثلاثاء، في ظل موجة بيع بسبب تنامي المخاوف بشأن الأثر الاقتصادي لتفشي فيروس كورونا.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.1% إلى 1496.78 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:40 بتوقيت غرينيتش، بعدما هبط بنسبة 5.1% الاثنين مسجلا أقل مستوى منذ نوفمبر 2019.

وجاء هبوط الذهب خلافا لمعادن نفيسة أخرى، حيث صعد البلاديوم بنسبة 2.1% إلى 1651.26 دولار للأونصة، بعدما كان قد هوى بنسبة 18% في الجلسة السابقة.

كذلك استقر البلاتين عند 663.09 دولار للأونصة، بعدما مني بأكبر خسارة يومية بالنسبة المئوية على الإطلاق أمس الاثنين.

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