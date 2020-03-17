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ولي العهد يوافق على تنظيم قمة طارئة لمجموعة العشرين حول كورونا

ولي العهد يوافق على تنظيم قمة طارئة لمجموعة العشرين حول كورونا
http://almnatiq.net/?p=843667
المناطق - الرياض

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيز، أن رئيس الوزراء اتصل بسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ودعاه لتنظيم قمة عاجلة لمجموعة العشرين لبحث سبل مواجهة فيروس كورونا.
وجاء في بيان لمكتب سانتشيز اليوم الاثنين، أن “رئيس الوزراء اقترح عقد قمة عاجلة واستثنائية عبر الفيديو لتقييم الوضع وصياغة خارطة طريق”.
وأضاف البيان أن “سمو ولي العهد أبدى موافقته وقال إنه سيدعو لاجتماع قمة تعقده مجموعة العشرين خلال الأيام القريبة القادمة”.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت فيروس كورونا وباء عالميا، حيث أصيب بالفيروس نحو 170 ألف شخص حول العالم، وبلغ عدد ضحاياه أكثر من 6.5 ألف شخص، فيما تعافى منه أكثر من 77 ألف شخص.

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