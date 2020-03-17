شاهد.. فيديو من داخل مقر الحجر الصحي للعائدين من الخارج وكيفية التعامل مع النزلاء

المناطق - الرياض

نشرت وزارة الصحة مقطع فيديو، لمقر الحجر الصحي للعائدين من الخارج، وهو يبدو أحد الفنادق الفاخرة، موضحةً كيفية التعامل مع النزلاء الذين يتم إخضاعهم للحجر الوقائي من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) لمدة 14 يوماً.

وأوضح الدكتور أمير المطيري، أحد منسوبي وزارة الصحة، أنه يتم استقبال النزيل في الحجر الصحي من قبل قسم الوبائيات، ثم يتم أخذ علاماته الحيوية من قبل فريق التمريض، وبعد ذلك إجراء التقصي الوبائي والإقرارات، ومن ثم التوجه للطبيب لعمل الفحوصات اللازمة.

وأضاف أن فريق مكافحة العدوى يتوجه بعد ذلك للنزيل للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية داخل المنشأة، مبيناً أن الفريق الطبي يزور النزلاء مرتين يومياً لأخذ العلامات الحيوية، كما يتم أخذ عينة مخبرية لإكمال اللازم.

من جانبها، عبرت مبتعثة عائدة من الخارج وخاضعة للحجز الصحي، عن شكرها وتقديرها لوزارة الصحة على الجهود المبذولة للوقاية من كورونا، مبينةً أنها اختارت العودة للمملكة في هذا الوضع الحرج، لثقتها في القرارات والإجراءات الصارمة التي اتخذتها الدولة للحد من هذا المرض.

وأبانت أنه تم استقبالهم بطريقة منظمة، وتم توزيع الكمامات والقفازات والمعقمات على جميع النزلاء، وتم عزل كل نزيل في غرفة خاصة به، وتوفير كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم على مدار الساعة.