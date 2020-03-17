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بلدية اللهابة تغلق منتزه الملك سلمان وجميع الحدائق العامة ومحلات الحلاقة احترازيا

بلدية اللهابة تغلق منتزه الملك سلمان وجميع الحدائق العامة ومحلات الحلاقة احترازيا
http://almnatiq.net/?p=843700
اللهابة - المناطق

قامت بلدية اللهابة بإغلاق منتزه الملك سلمان وجميع الحدائق العامة والملاعب الرياضية ومحلات الحلاقة الرجالية التي تقع في نطاق بلدية اللهابة، وإلزام جميع المطاعم بالطلبات الخارجية فقط، وذلك تماشياً مع قرارات وزارة الشؤون البلدية والقروية وتوجيهات معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين من ‎فيروس كورونا المستجدّ، فيما ضاعفت البلدية الجهود الاحترازية والتدابير الوقائية.

و تؤكد البلدية حرصها على سلامة المواطن والمقيم وتعمل جاهدة للحيلولة على انتشار العدوى.

كما تدعو المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة للتصدي لهذا الفيروس ومنع انتشاره حفاظاً على السلامة العامة.

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