بلدية الخبر تكثف أعمال الرش والوقاية الصحية بالمرافق العامة والبلدية والحدائق والأسواق احترازيا لمنع انتشار كورونا المستجد

الخبر - المناطق

كثفت بلدية محافظة الخبر أعمال الرش والمكافحة والتعقيم لأكثر من 250 موقع حتى الآن للمحافظة على الصحة العامة وضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة ضد فيروس كورونا المستجد، وشملت الكورنيش والواجهة البحرية والحدائق والمنتزهات البالغ عددها 81 حديقة وألعاب الأطفال وأماكن التجمعات ودورات المياه العامة ومسلخ الأهالي بالخبر، إضافة الى أعمال الرش لأكثر من 20000 ألف برميل وحاوية نفايات بالخبر.

وذكر رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي أن البلدية قامت باتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية من فيروس كورونا، وذلك في إطار الإجراءات والتدابير الاحترازية للمحافظة على الصحة العامة ولضمان وقاية وسلامة المجتمع، من خلال تعقيم جميع المباني الإدارية والخدمية التابعة لها ، وكذلك الكورنيش والواجهة البحرية والحدائق العامة والمنتزهات، كما كثفت البلدية الرقابة على مسلخ الخبر من خلال زيادة التعقيم والتأكيد على النظافة العامة للمسلخ منذ دخول الذبيحة حتى استلامها والالتزام بالاشتراطات الصحية، وتوفير المعقمات للمستهلكين بالمسلخ .

وأشاد المهندس سلطان الزايدي بتفاعل عدد من المجمعات التجارية ومراكز التسوق بالخبر من خلال قيامها بأعمال الرش والتعقيم بعد إغلاقها احترازيا، وذلك ضمن إجراءات الوقاية المتبعة، مؤكدا أن ذلك يساهم في تعزيز مستوى السلامة من خلال تعقيم مراكز التسوق.

لافتا في الوقت ذاته بأن البلدية مستمرة بحملات الرش والتعقيم للشوارع والأحياء والأسواق بشكل يومي.