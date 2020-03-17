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أمانة عسير تطبق إجراءات إضافية لتعزيز الصحة العامة بالمسلخ النموذجي و سوق الأنعام

أمانة عسير تطبق إجراءات إضافية لتعزيز الصحة العامة بالمسلخ النموذجي و سوق الأنعام

منطقة عسير
أمانة عسير وبلدياتها تجهز أكثر من 4 الاف عامل مدعمين بـ 747 آلية لتطهير وتعقيم المرافق العامة

أمانة عسير وبلدياتها تجهز أكثر من 4 الاف عامل مدعمين بـ 747 آلية لتطهير وتعقيم المرافق العامة

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أمانة عسير وبلدياتها تجهز أكثر من 4 الاف عامل مدعمين بـ 747 آلية لتطهير وتعقيم المرافق العامة

أمانة عسير وبلدياتها تجهز أكثر من 4 الاف عامل مدعمين بـ 747 آلية لتطهير وتعقيم المرافق العامة
http://almnatiq.net/?p=843708
المناطق- عسير

خصصت أمانة منطقة عسير وبلدياتها ٤ آلاف عامل مدعمين بنحو 747 آلية ومعدة متنوعة وذلك لتقديم الخدمات الضرورية والحيوية خلال هذه الأيام، والتي شملت رش وتطهير وتعقيم المرافق العامة بكافة مدن ومحافظات المنطقة.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن أمانة المنطقة والبلديات التابعة لها قد باشرت فعليا أعمال الرش والتطهير والتعقيم لكافة المرافق العامة بمدن ومحافظات المنطقة، وتأتي تلك الاعمال ضمن عدة إجراءات احترازية اتخذتها الأمانة مسبقا للوقاية من تفشي فايروس كورونا.

مشيرا الى انه قد تم تشكيل فريق عمل متخصص للإشراف على تلك الاعمال والتخطيط ورسم الإستراتيجيات لتنفيذها بشكل متواصل ومستمر.

وجاءت تلك الإجراءات الوقائية السريعة وبشكل مكثف على المرافق العامة، كإجراء احترازي حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين من تفشي فايروس ‫كورونا.

وفي ذات الوقت ستنفذ الأمانة وبلدياتها التابعة حملات توعوية ورقابية مكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية المبذولة للحد من انتشار الفايروس.

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