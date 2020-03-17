أمانة عسير تطبق إجراءات إضافية لتعزيز الصحة العامة بالمسلخ النموذجي و سوق الأنعام

المناطق - عسير

قامت أمانة منطقة عسير باتخاذ التدابير البلدية الوقائية من عدوى فيروس كورونا الجديد من خلال رش وتطهير المسلخ النموذجي بمدينة أبها وسوق الانعام وسوق الخضار والفواكه.

وأوضح امين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن تلك الاعمال جاءت ضمن جهود الأمانة في تطبيق الإجراءات الوقائية لما سبقها من خطوات احترازية على جميع المرافق العامة في مدينة أبها والمتعلقة بالمستهلك.

مبينا بأن الأمانة ألزمت العاملين بالتقيد بالإجراءات الوقائية وضرورة ارتداء الكمامات والقفازات علاوة على عملية التطهير والتعقيم المستمر وتوفير كافة ما يلزم للعاملين بمرافق المسلخ للمحافظة على سلامتهم.

وجاءت تلك الإجراءات الوقائية السريعة وبشكل مكثف على المرافق العامة، كإجراء احترازي حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين من تفشي فايروس ‫كورونا.

وفي ذات الوقت ستنفذ الأمانة وبلدياتها التابعة حملات توعوية ورقابية مكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية المبذولة للحد من انتشار الفايروس.