أمير نجران يبارك للجارالله تكليفه رئيسًا لمحكمة محافظة ثار

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بارك صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، قرار المجلس الأعلى للقضاء، تكليف الشيخ شعيل بن علي الجارالله، رئيسًا لمحكمة محافظة ثار بمنطقة نجران.

وأعرب سموه لدى استقباله في مكتبه بالإمارة اليوم، فضيلة رئيس المحكمة عن تهنئته بالثقة بتكليفه بهذا المنصب، سائلاً الله أن يعينه ويوفقه لأداء الأمانة العظيمة، أمام الله تعالى ثم أمام ولاة الأمر والمجتمع.

من جهته، عبرّ رئيس محكمة محافظة ثار عن شكره لسمو أمير منطقة نجران على مباركته واستقباله.