احدث الأخبار

أمير نجران يبارك للجارالله تكليفه رئيسًا لمحكمة محافظة ثار
منطقة نجران
 “التقاعد” تدعو عملائها للاستفادة من خدماتها إلكترونياً عن بعد
أبرز المواد
 أمانة عسير تطبق إجراءات إضافية لتعزيز الصحة العامة بالمسلخ النموذجي و سوق الأنعام
منطقة عسير
 أمانة عسير وبلدياتها تجهز أكثر من 4 الاف عامل مدعمين بـ 747 آلية لتطهير وتعقيم المرافق العامة
منطقة عسير
 جامعة القصيم تواصل عمليات تعقيم مبانيها للوقاية من «كورونا»
منطقة القصيم
 بلدية الخبر تكثف أعمال الرش والوقاية الصحية بالمرافق العامة والبلدية والحدائق والأسواق احترازيا لمنع انتشار كورونا المستجد
المنطقة الشرقية
 بلدية اللهابة تغلق منتزه الملك سلمان وجميع الحدائق العامة ومحلات الحلاقة احترازيا
المنطقة الشرقية
 بر الأحساء تقلل ساعات العمل وتستقبل طلبات مستفيديها الكترونيا
المنطقة الشرقية
 الأمير فهد بن عبدالله يعتمد تشكيل لجنة تنفيذية لمشروع رضا المستفيدين من خدمات الأجهزة الحكومية بالمنطقة الشرقية
المنطقة الشرقية
 شرطة القصيم توضح حقيقة مقطع الفيديو المتداول بالبدائع
منطقة القصيم
 فرنسا تعلن عن مساعدات بقيمة 45 مليار يورو لدعم الاقتصاد
أبرز المواد
 “التحالف”: اعتراض وتدمير زورقين مفخخين ومسيّرين عن بعد أطلقهما الحوثي من الحديدة
أبرز المواد
أمير نجران يبارك للجارالله تكليفه رئيسًا لمحكمة محافظة ثار

أمير نجران يبارك للجارالله تكليفه رئيسًا لمحكمة محافظة ثار

منطقة نجران
“التقاعد” تدعو عملائها للاستفادة من خدماتها إلكترونياً عن بعد

“التقاعد” تدعو عملائها للاستفادة من خدماتها إلكترونياً عن بعد

أبرز المواد
أمانة عسير تطبق إجراءات إضافية لتعزيز الصحة العامة بالمسلخ النموذجي و سوق الأنعام

أمانة عسير تطبق إجراءات إضافية لتعزيز الصحة العامة بالمسلخ النموذجي و سوق الأنعام

منطقة عسير
أمانة عسير وبلدياتها تجهز أكثر من 4 الاف عامل مدعمين بـ 747 آلية لتطهير وتعقيم المرافق العامة

أمانة عسير وبلدياتها تجهز أكثر من 4 الاف عامل مدعمين بـ 747 آلية لتطهير وتعقيم المرافق العامة

منطقة عسير

أمير نجران يبارك للجارالله تكليفه رئيسًا لمحكمة محافظة ثار

أمير نجران يبارك للجارالله تكليفه رئيسًا لمحكمة محافظة ثار
http://almnatiq.net/?p=843726
المناطق - نجران

بارك صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، قرار المجلس الأعلى للقضاء، تكليف الشيخ شعيل بن علي الجارالله، رئيسًا لمحكمة محافظة ثار بمنطقة نجران.
وأعرب سموه لدى استقباله في مكتبه بالإمارة اليوم، فضيلة رئيس المحكمة عن تهنئته بالثقة بتكليفه بهذا المنصب، سائلاً الله أن يعينه ويوفقه لأداء الأمانة العظيمة، أمام الله تعالى ثم أمام ولاة الأمر والمجتمع.
من جهته، عبرّ رئيس محكمة محافظة ثار عن شكره لسمو أمير منطقة نجران على مباركته واستقباله.

روابط ذات صلة

تجارة نجران تواصل جولاتها الرقابية للتأكد من توافر السلع الاستهلاكية واستقرار أسعارها بالأسواق

تجارة نجران تواصل جولاتها الرقابية للتأكد من توافر السلع الاستهلاكية واستقرار أسعارها بالأسواق
أمير نجران : أبطال الصحة لا يقلون أهمية عن رجالنا البواسل.. فجميعهم يضحون من أجل أمننا وسلامتنا

أمير نجران : أبطال الصحة لا يقلون أهمية عن رجالنا البواسل.. فجميعهم يضحون من أجل أمننا وسلامتنا
أمير نجران يوجّه بنصب نقاط للفرز الصحي بمداخل المنطقة والمطارين

أمير نجران يوجّه بنصب نقاط للفرز الصحي بمداخل المنطقة والمطارين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*