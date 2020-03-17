أمير منطقة الجوف يوجه باستقبال طلبات المراجعين عبر منصة “أبشر”

المناطق - واس

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، باستقبال طلبات المواطنين والمقيمين، عبر منصة “أبشر”، وذلك تماشياً مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ووجه سموه الجهات المعنية في الإمارة بالاهتمام بالطلبات المقدمة وسرعة إنجازها على أتم وجه.