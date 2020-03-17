احدث الأخبار

الأردن تعطل المؤسسات والدوائر الرسمية والخاصة وتستثني قطاعات حيوية
أبرز المواد
 سعر نفط خام القياس العالمي ينخفض بنسبة 1.13 %
أبرز المواد
 أمير منطقة الجوف يوجه باستقبال طلبات المراجعين عبر منصة “أبشر”
منطقة الجوف
 أمير نجران يبارك للجارالله تكليفه رئيسًا لمحكمة محافظة ثار
منطقة نجران
 “التقاعد” تدعو عملائها للاستفادة من خدماتها إلكترونياً عن بعد
أبرز المواد
 أمانة عسير تطبق إجراءات إضافية لتعزيز الصحة العامة بالمسلخ النموذجي و سوق الأنعام
منطقة عسير
 أمانة عسير وبلدياتها تجهز أكثر من 4 الاف عامل مدعمين بـ 747 آلية لتطهير وتعقيم المرافق العامة
منطقة عسير
 جامعة القصيم تواصل عمليات تعقيم مبانيها للوقاية من «كورونا»
منطقة القصيم
 بلدية الخبر تكثف أعمال الرش والوقاية الصحية بالمرافق العامة والبلدية والحدائق والأسواق احترازيا لمنع انتشار كورونا المستجد
المنطقة الشرقية
 بلدية اللهابة تغلق منتزه الملك سلمان وجميع الحدائق العامة ومحلات الحلاقة احترازيا
المنطقة الشرقية
 بر الأحساء تقلل ساعات العمل وتستقبل طلبات مستفيديها الكترونيا
المنطقة الشرقية
 الأمير فهد بن عبدالله يعتمد تشكيل لجنة تنفيذية لمشروع رضا المستفيدين من خدمات الأجهزة الحكومية بالمنطقة الشرقية
المنطقة الشرقية
الأردن تعطل المؤسسات والدوائر الرسمية والخاصة وتستثني قطاعات حيوية

الأردن تعطل المؤسسات والدوائر الرسمية والخاصة وتستثني قطاعات حيوية

أبرز المواد
سعر نفط خام القياس العالمي ينخفض بنسبة 1.13 %

سعر نفط خام القياس العالمي ينخفض بنسبة 1.13 %

أبرز المواد
أمير منطقة الجوف يوجه باستقبال طلبات المراجعين عبر منصة “أبشر”

أمير منطقة الجوف يوجه باستقبال طلبات المراجعين عبر منصة “أبشر”

منطقة الجوف
أمير نجران يبارك للجارالله تكليفه رئيسًا لمحكمة محافظة ثار

أمير نجران يبارك للجارالله تكليفه رئيسًا لمحكمة محافظة ثار

منطقة نجران

الأردن تعطل المؤسسات والدوائر الرسمية والخاصة وتستثني قطاعات حيوية

الأردن تعطل المؤسسات والدوائر الرسمية والخاصة وتستثني قطاعات حيوية
http://almnatiq.net/?p=843735
المناطق - واس

عطلت الحكومة الأردنية، جميع المؤسسات والدوائر الرسميّة، باستثناء قطاعات حيويّة، ابتداءً من يوم غد ولمدّة أسبوعين للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.
كما قامت بمنع مغادرة المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى، وإغلاق المراكز والمجمعات التجارية، وتوقيف إصدار الصحف اليومية، بالإضافة إلى وقف التنقل والخروج من وإلى المحافظات الأردنية.
وقامت أيضاً بتعطيل القطاع الخاص باستثناء القطاع الصحيّ كاملاً، وأعدت مخيّمات حجر صحّي على المنافذ البريّة للأردنيين العائدين عبرها والتأكيد على الأردنيين في الخارج البقاء في أماكنهم.
وعلقت الحكومة الأردنية عمل وسائل النقل الجماعي، مع البقاء عمل الصيدليات والمراكز التموينيّة والمخابز وسلاسل توريد الغذاء والدواء والمياه والكهرباء والمحروقات.

روابط ذات صلة

سعر نفط خام القياس العالمي ينخفض بنسبة 1.13 %

سعر نفط خام القياس العالمي ينخفض بنسبة 1.13 %
“التقاعد” تدعو عملائها للاستفادة من خدماتها إلكترونياً عن بعد

“التقاعد” تدعو عملائها للاستفادة من خدماتها إلكترونياً عن بعد
فرنسا تعلن عن مساعدات بقيمة 45 مليار يورو لدعم الاقتصاد

فرنسا تعلن عن مساعدات بقيمة 45 مليار يورو لدعم الاقتصاد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*