تعليم تبوك يدعو الطلاب وأولياء الأمور إلى الاستفادة الكاملة من المواد التعليمية الإلكترونية

تبوك - شريفه الزهراني

دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك الطلاب والطالبات وأولياء الأمور على الاستفادة الكاملة من المواد التعليمية الإلكترونية المعتمدة من قبل وزارة التعليم لضمان استمرار العملية التعليمية من خلال الدخول إلى منظومة التعليم الموحد ومشاهدة البث المباشر لقنوات عين التعليمية.

وأكدت الإدارة أن جميع الدروس قامت وزارة التعليم بتوفيرها بشكل مباشر من خلال القنوات التلفزيونية التعليمية (قنوات عين التعليمية) ومن خلال اليوتيوب وغيرها من التطبيقات التعليمية الإلكترونية التي جرى توفيرها .

ونوه المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري بالاهتمام الكبير الذي يجده أبناء وبنات هذا الوطن من القيادة الرشيدة التي تحرص – أيدها الله- على سلامة جميع المواطنين والمقيمين على هذه الأرض المباركة مثنياً على جهود وزارة التعليم في توفير البدائل المناسبة لاستمرار التعليم عن بُعد من خلال منصات التعليم الإلكتروني المتاحة للمعلمين والطلاب للاستمرار في العملية التعليمية.

وأعرب عن ثقته في جميع منسوبي ومنسوبات التعليم بمنطقة تبوك للقيام بدورهم الفاعل لدعم استمرار العملية التعليمية وإنجاح خطط الوزارة في هذا الجانب في ظل حرص الإدارة على توفير الدعم لاستمرار العمل التعليمي عبر المدارس الافتراضية ووسائل التعلم عن بعد والرد على جميع استفسارات أولياء الأمور.

يذكر أن قناة “عين التلفزيونية ” تعمل على بث الدروس لجميع المراحل الدراسية على قمر عربسات من الساعة 8 صباحاً حتى 12.30 ظهراً، ويعاد طوال اليوم بصفة مستمرة بالإضافة إلى رابط القناة على يوتيوب على مدار الساعة.

فيما توفر بوابة عين الإثرائية خدمة حضور الدروس بشكل افتراضي مع المعلمين وتوفير الكتب التفاعلية، والتقويم الذاتي وتقدم “بوابة المستقبل” للمسجلين فيها أدوات تواصل بين المعلم والطالب عبر دروس تفاعلية كخيار آخر متاح في أي وقت.