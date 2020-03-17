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شاهد..نيجيريون يترجمون محبتهم للمملكة بالدعاء أن يحفظها الله من “كورونا”

شاهد..نيجيريون يترجمون محبتهم للمملكة بالدعاء أن يحفظها الله من “كورونا”
http://almnatiq.net/?p=843777
المناطق - الرياض

ترجَّم طلاب في دار الكتاب والسُّنة للدراسات العربية والإسلامية في جمهورية نيجيريا محبتهم للمملكة وقيادتها بتوجيه الدعوات الصادقة للمملكة حكومة وشعبًا، ولبلاد المسلمين، بأن يصرف عنها وباء كورونا، في لمسة محبة ووفاء لبلاد الحرمين ورائدة العالم الإسلامي.
وتم تداول الفيديو على نطاق واسع بين رواد التواصل الاجتماعي، الذين أكدوا أن هذا غير مستغرب على مسلمي نيجيريا الذين يرتبطون برباط الدين والأُخوَّة بالسعودية وشعبها، لافتين إلى أن ذلك رسالة للعالم عن العمق الكبير للمملكة وقيادتها الرشيدة في نفوس المسلمين الذين لن ينسوا مواقفها الإنسانية مع مختلف شعوب العالم في السراء والضراء.
المناطق التي تناولت هذا المقطع الجميل والغير مستغرب من الشعب النيجيري وغيره من الشعوب الإسلامية تلهج بالدعاء إلى الله بأن يمن على هذه البلاد خاصة وجميع بلاد المسلمين الصحة والرخاء والأمن الرغيد وأن يكفي الله تعالى بلدان المسلمين شر الأوبئة.
ويشار إلي أن المملكة بكافة قطاعاتها ومؤسساتها تتخذ العديد من الإجراءات القوية لمكافحة فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره داخل المملكة.

 

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