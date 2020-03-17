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بلدية وادي الدواسر تكثف حملات الرش والتعقيم وتوزع 20 ألف بروشور لمواجهة كورونا

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بلدية وادي الدواسر تكثف حملات الرش والتعقيم وتوزع 20 ألف بروشور لمواجهة كورونا

بلدية وادي الدواسر تكثف حملات الرش والتعقيم وتوزع 20 ألف بروشور لمواجهة كورونا
http://almnatiq.net/?p=843797
وادي الدواسر - فالح الدوسري
كثفت بلدية محافظة وادي الدواسر إجراءاتها الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وبما تقتضيه المصلحة العامة.
وبين رئيس بلدية محافظة وادي الدواسر رئيس اللجنة المشكله لإتخاذ الإجراءات الإحترازية لمواجهة خطر تفشي فايروس كورونا الأستاذصالح بن جري السليس لـ”جوال منطقة الرياض ” أنه تم تكثيف حملات النظافة العامة ومراقبة الأسواق وحملات رش المبيدات والمعقمات فيأماكن تجميع النفايات والأماكن العامة، مبينا أن هذه المبيدات آمنة على صحة المواطنين.
وأضاف : ان البلدية تعمل على توعية المجتمع بضرورة تطبيق القرارات الصادرة للإجراءات الإحترازية الصادرة من قيادتنا الرشيدة حفظهاالله لمنع تفشي فيروس كرونا و متابعة الأنشطة التي صدر قرار بإغلاقها حتى إشعار آخر داعيا المواطنين إلى التقيد بمضمون هذا القرارتلافيا ” لتحمل أي مسؤولية”.
وأكد “ السليس ”  أن البلدية أغلقت 3 حدائق و48 صالون حلاقة و 12 مشغل نسائي ، وملعب تابع للبلدية ، ومركزين خاصة بالمساج .
وستتخذ البلدية التدابير اللازمة لحماية المواطنين لنشر  عدد عشرين الف بروشور ، و 90 لوحة للإرشادات والنصائح الطبية والتوعوية، بجميعوسائل التواصل الاجتماعي والإعلام؛ بهدف توعية المجتمع المحلي للمحافظة على الصحة والسلامة العامة.
و دعا ” السليس ” كل من لديه ملاحظات للمخالفات التواصل على الرقم الموحد ٩٤٠ على مدار الساعة .

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