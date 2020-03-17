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بلدية الخرج تغلق (719) منشأة احترازياً
http://almnatiq.net/?p=843815
الخرج - أشرف العصيمي

كثفت بلدية محافظة الخرج جهودها ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من فايروس كورونا.

وأثمرت هذه الجهود عن إغلاق (719) منشأة مختلفة المناشط ، حيث تم إغلاق 5 ملاعب رياضية و34 حديقة و 579 محلاً للحلاقة و 70 مشغل نسائي و13 منشأة متخصصة في الأنشطة الرياضيةو 18 مجمعاً تجاري.

وأشادت البلدية بتجاوب أصحاب المراكز والمجمعات والمحلات التجارية اثناء قرار الإغلاق، كما دعت المواطنين بالتعاون مع الجهات الحكومية لتطبيق التعليمات والقرارات من أجل سلامة المواطن والمقيم .

من جهة اخرى ثمن رئيس المجلس البلدي بمحافظة الخرج
الدكتور مصلح عبيد العنزي جهود رئيس البلدية المهندس أحمد بن محمد البكيري وزملائه منسوبي البلدية في سرعة تطبيق إغلاق المراكز التجارية والحدائق في إطار الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس ‎كورونا واصفاً هذه الجهود بأنها تذكر فتشكر.

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