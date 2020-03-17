أمير تبوك يوجه جميع الادارات الحكومية بخدمة المواطن والمقيم وتنفيذ القرارات التي اتخذتها الدولة

تبوك - علي العميري

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك كافة الإدارات المعنية بتقديم الخدمة للمواطنين والمواطنات والمقيمين و بذل الجهود لتنفيذ كل التعليمات والقرارات التي اتخذتها الدولة والتدابير الوقائية لمواجهات فيروس كورونا .وأكد سموه على أمانة المنطقة والجهات الأمنية على تنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة بهذا الشأن كما وجهه سموه فرع وزارة التجارة والاستثمار لمتابعة الاسواق وتوفر كافة السلع وعدم رفع الأسعار ،مشيدا سموه بالجهود التي يبذلها منسوبي الشئون الصحية بالمنطقة والتأكيد على مواصلة العمل . وأكد سموه على وكيل امارة المنطقة الى مواصلة العمل والرفع من مستوى التنسيق بين الجميع بما يضمن تحقيق اعلى مستوى من الخدمات للمواطنين ومنها تعزيز الخدمات التقنية التي يستطيع المواطن والمقيم الاستفادة منها من منزله . مؤكدًا سموه ان تفاعل المواطنين والمقيمين وتعاونهم والتزامهم مع ما يتم لا يقل أهمية عن ما يبذل من جهود . سائلًا الله ان يحفظ الجميع ويقيهم الشرور والوباء ويديم على البلاد الخير في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد – حفظهما الله –