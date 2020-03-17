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الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتبوك تواصل جهودها الاحترازية

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الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتبوك تواصل جهودها الاحترازية

الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتبوك تواصل جهودها الاحترازية
http://almnatiq.net/?p=843821
المناطق - تبوك
فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك ، يواصل جهوده الاحترازية بجميع الدور الإيوائية بالمنطقة، وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة للسيطرة على فيروس “كورونا” الجديد (COVID19) ومنع دخوله وانتشاره, وانطلاقًا من الحرص على حماية صحة النزلاء والفئات المستفيدة من الخدمات الإيوائية.
وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الدكتور محمد الحربي  ،أن الفرع حرص منذ وقت مبكر على التنسيق والتواصل مع وزارة الصحة ممثلة بقسم “مكافحة العدوى” لأخذ التدابير الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا الجديد وتعزيز الإجراءات الوقائية من خلال تنظيم الندوات التوعوية لمنسوبي المراكز لتعريفهم بالطرق الصحيحة للوقاية من العدوى.
وأشار إلى أن الفرع اتخذَ عدداً من الإجراءات الوقائية لحماية نزلاء ومنسوبي مراكز ودور الإيواء والحماية الاجتماعية من الفيروس، وإنشاء نقاط فرز وتعقيم قبل الدخول ،و منع خروج النزلاء إلا للضرورة القصوى ، وفحص العمالة أثناء دخولهم للمركز عن طريق نقطة فرز عند بداية دوام العمالة، إضافة إلى توفير الأدوات والمحاليل والمعقمات اللازمة، ومنع أي زائر من الدخول عند ملاحظة أي أعراض تنفسية أو ارتفاع بدرجة الحرارة ،وتعزيز تواجد الكادر الطبي بالمراكز، وإنشاء لجنة طوارئ على مدار اليوم ،وتجهيز غرف للعزل والتحويل لها عند الاشتباه في أي حالة مع التنسيق مع وزارة الصحة .

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