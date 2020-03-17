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ميناء ضبا يسجل دخول أكثر من ١١١ سفينة تجارية خلال شهر فبراير الماضي

ميناء ضبا يسجل دخول أكثر من ١١١ سفينة تجارية خلال شهر فبراير الماضي
http://almnatiq.net/?p=843824
المناطق - تبوك
سجل ميناء ضبا منذ مطلع فبراير الماضي حتى آخره دخول ما يزيد عن ١١١ سفينة تجارية بإجمـالي أطنان تجاوزت ١٧٥ ألف  طن وقام الميناء بنقل ما يقارب من ١٣ ألف راكب و ٧٦٤٢ سيارة.
وحرصت إدارة الميناء على تسخير جميع الإمكانات والمعدات والكفاءة التشغيلية والقدرة الاستيعابية والتنسيق مع الجهات الحكومية العاملة بالميناء والوكلاء الملاحيين وتضافر جهود جميع العاملين لتقديم أفضل الخدمات وتوفير التسهيلات للوصول إلى أعلى مستوى في إطارجهود الهيئة العامة للموانئ نحو تعزيز خدمات الموانئ السعودية ورفع مستوى الأداء والإنتاجية وقدراتها التشغيلية واللوجستية تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.
مما يذكر أن ميناء ضبا مجهز بمختلف المعدات المتنوعة والحديثة لمناولة البضائع وتبلغ المساحة الإجمالية لميناء ضبا 11,250,000 م2 والمساحة المائية للقناة الملاحية 154,800 م3 بينما تبلغ المساحة المائية لحوض الدوران 237,463 م 3 كما تبلغ المساحة المائية للرصيف متعدد الأغراض 89867 م3 ويمتلك الميناء (6) أرصفة بطول 1350 مترًا وعمق من (10-15) مترًا لسفن الركاب والبضائع العامة والسائبة وخدمات بضائع الدحرجة ويتضمن أيضًا مناطق تخزين مغطاة بمساحة12,000 م2 .
ويُعد الميناء بوابة المنطقة الشمالية الغربية من المملكة والمحطة الأكبر لنقل الركاب بين الموانئ السعودية ويمتاز بموقعه الجغرافي وقربه من أهم شرايين الملاحة البحرية “قناة السويس” بـ 257 ميل بحري مما يجعله أقرب ميناء سعودي إلى موانئ دول حوض البحر الأبيض المتوسط كما يمتاز بوجوده على خط الملاحة الدولي ما بين أمريكا وأوروبا والشرق من خلال قناة السويس وباب المندب.

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