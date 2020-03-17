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جامعة الجوف تعلن استمرار العمل عن بعد وتدعو المستفيدين للتواصل المباشر معها هاتفياً وإلكترونياً

جامعة الجوف تعلن استمرار العمل عن بعد وتدعو المستفيدين للتواصل المباشر معها هاتفياً وإلكترونياً

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جامعة الجوف تعلن استمرار العمل عن بعد وتدعو المستفيدين للتواصل المباشر معها هاتفياً وإلكترونياً

جامعة الجوف تعلن استمرار العمل عن بعد وتدعو المستفيدين للتواصل المباشر معها هاتفياً وإلكترونياً
http://almnatiq.net/?p=843827
الجوف - محمد الحسن

امتثالاً للقرارات الصادرة من الدولة – أيدها الله-  بشأن تعليق الحضور لمقرات العمل، وجّه مدير جامعة الجوف المكلف أ. د/ بدر الزارع، باستمرار العمل عن بعد لكل منسوبي الجامعة من الإداريين ابتداءً من اليوم الثلاثاء 22/7/ 1441هـ، كما وجه باستمرار انتظام المحاضرات في نفس مواعيدها عبر نظام البلاك بورد ومتابعة أي عقبات تواجه ذلك ورفع تقارير يومية لوكيل الجامعة للشؤون التعليمية.

وشدد د. الزارع، على أهمية استمرار العمل عبر نظام تيسير لجميع منسوبي الجامعة ومنسوباتها وعدم تعطيل أي معاملة على النظام، وأن يقوم العميد أو مدير الجهة بمتابعة إنجاز المعاملات، موجهاً بتفعيل اجتماعات اللجان الدائمة ومجالس الأقسام والكليات إلكترونياً.

وطالب مدير الجامعة المكلف، بضرورة استمرار التعامل بوعي، والالتزام بكافة التوجيهات الصادرة من الجهات المعنية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وتدعو جامعة الجوف، جميع المستفيدين للتواصل (إلكترونياً) مع مسؤولي الجامعة دون الحاجة لزيارة الجامعة، وسوف تتم خدمتهم على أكمل وجه، من خلال الرابط التالي (http://bit.ly/39Vq8VH).
كما يمكنكم التواصل (هاتفياً) مع مسؤولي الجامعة وجميع منسوبيها من خلال الرابط التالي
(http://bit.ly/39Ybqgm)
وذلك ضمن الخدمات التي تقدمها إدارة تقنية المعلومات بالجامعة.

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