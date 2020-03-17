جامعة الجوف تعلن عن عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للسعوديين

الجوف - محمد الحسن

أعلنت عمادة الموارد البشرية بجامعة الجوف عن توفر عدد (10) وظائف صحية شاغرة للسعوديين على وظيفة طبيب مقيم، وطبيب نائب بكلية الطب وطب الأسنان وفق التخصصات التالية:

1-

الجراحة العامة.

2-

الطب الباطني.

3-

جراحة الوجه والفكّين.

4-

العلاج التحفظي وإصلاح الأسنان.

5-

الاستعاضة السنية (المتحركة والثابتة).

ويشترط

لذلك أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وتتوفر لديه المؤهلات المطلوبة لشغل هذه

الوظائف.

ويمكن

التقديم عن طريق الرابط الإلكتروني حسب الضوابط المدرجة بالجدول المرفق.

ومن

المقرر أن يبدأ التقديم اعتباراً من الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء 23/7/1441هـ

الموافق 18/3/2020م وينتهي يوم الثلاثاء بتاريخ 1/8/1441هـ الموافق 25/3/2020م

علماً بأن كافة الإجراءات ستتم بشكل إلكتروني ولم يتم استقبال أي طلبات ورقية.

ودعت

العمادة الراغبين في التقديم لهذه الوظائف إلى الدخول على الرابط التالي: https://mps.ju.edu.sa/ JURecruitment/juPublic/public/ main.xhtml