أمانة الجوف تواصل تعقيم وتطهير الأسواق والشوارع

الجوف - محمد الحسن

ضمن خطط أمانة منطقة الجوف في تطبيق الإجراءات الوقائية ضد فايروس كورونا المستجد (COVID19) حمايةً لسلامة أفراد المجتمع،تكثف الامانة ممثلةبإدارة الإصحاح البيئي أعمالها لرش وتعقيم وتطهير الشوارع وأسواق الخضار والفواكه المركزي والأسواق العامة وكذلك الحاويات وصناديق القمامة في الأحياء والطرقات والمرافق العامة، عبر استخدام الأجهزة الخاصة بعمليات الرش «أجهزة الرش الضبابية الحرارية، أجهزة الرش السطحي، أجهزة رش الرذاذ المتناهية في الصغر»

كما وجه امين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان بتكثيف اعمال الرش على الجوامع الكبيرة والتي يصلى فيها الجنائز بالإضافة لمواصلة عملية التعقيم وذلك من خلال استخدام منتجات آمنه تضمن تحقيق اعلى مستويات التعقيم دون التأثير على صحة الإنسان .

أكد ذلك المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الاستاذ عبدالله الماجد .