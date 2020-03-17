ترامب: سنكسب المعركة ضد فيروس كورونا

شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على ضرورة تقليص التنقل والتجمعات وتجنب السفر لمواجهة كورونا، بالتزامن مع توسيع خدمات الرعاية الطبية عن بعد للتصدي للفيروس.

وقال في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن سيتم توفير الدعم الاقتصادي والمالي للشركات الصغيرة وسيتعافى الاقتصاد بسرعة من تداعيات فيروس كورونا، مطالبًا الأمريكيين بالعمل من المنازل.

وأضاف أن هناك 13 مطارًا شهدت عمليات فحص فيروس كورونا، مؤكدًا: “سنكسب المعركة ضد فيروس كورونا”.

وفي السياق ذاته طالب وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، الأمريكيين مواصلة تقديم الكشوفات الضريبية، مشيرًا إلى أن قطاع الطيران في البلاد يواجه إحدى أسوأ أزماته.