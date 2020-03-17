احدث الأخبار

سفير الصين في المملكة يزف خبرا سارا: لقاح كورونا اجتاز الأبحاث السريرية
أبرز المواد
 “البيئة” تكافح الجراد الصحراوي في مساحة 6550 هكتاراً في “الشرقية” و”حائل”
أبرز المواد
 بلدية القطيف تواصل تطهير الأماكن العامة والأسواق لمنع انتشار “كورونا”
أبرز المواد
 ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء الهند
أبرز المواد
 ترامب: سنكسب المعركة ضد فيروس كورونا
أبرز المواد
 وزارة_الصحة تُعلن تسجيل 38 حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا” الجديد.
أبرز المواد
 «سار» تتخذ عدة إجراءات في جميع القطارات والمحطات للوقاية من كورونا
أبرز المواد
 “وقاية” : بدأنا في مختبراتنا دراسة التسلسل الوراثي لفيروس كورونا المستجد بالمملكة
أبرز المواد
 أمانة الجوف تواصل تعقيم وتطهير الأسواق والشوارع
منطقة الجوف
 جامعة الجوف تعلن عن عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للسعوديين
منطقة الجوف
 جامعة الجوف تعلن استمرار العمل عن بعد وتدعو المستفيدين للتواصل المباشر معها هاتفياً وإلكترونياً
منطقة الجوف
 ميناء ضبا يسجل دخول أكثر من ١١١ سفينة تجارية خلال شهر فبراير الماضي
منطقة تبوك
سفير الصين في المملكة يزف خبرا سارا: لقاح كورونا اجتاز الأبحاث السريرية

سفير الصين في المملكة يزف خبرا سارا: لقاح كورونا اجتاز الأبحاث السريرية

أبرز المواد
“البيئة” تكافح الجراد الصحراوي في مساحة 6550 هكتاراً في “الشرقية” و”حائل”

“البيئة” تكافح الجراد الصحراوي في مساحة 6550 هكتاراً في “الشرقية” و”حائل”

أبرز المواد
بلدية القطيف تواصل تطهير الأماكن العامة والأسواق لمنع انتشار “كورونا”

بلدية القطيف تواصل تطهير الأماكن العامة والأسواق لمنع انتشار “كورونا”

أبرز المواد
ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء الهند

ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء الهند

أبرز المواد

ترامب: سنكسب المعركة ضد فيروس كورونا

ترامب: سنكسب المعركة ضد فيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=843839
المناطق_وكالات

شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على ضرورة تقليص التنقل والتجمعات وتجنب السفر لمواجهة كورونا، بالتزامن مع توسيع خدمات الرعاية الطبية عن بعد للتصدي للفيروس.

وقال في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن سيتم توفير الدعم الاقتصادي والمالي للشركات الصغيرة وسيتعافى الاقتصاد بسرعة من تداعيات فيروس كورونا، مطالبًا الأمريكيين بالعمل من المنازل.

وأضاف أن هناك 13 مطارًا شهدت عمليات فحص فيروس كورونا، مؤكدًا: “سنكسب المعركة ضد فيروس كورونا”.

وفي السياق ذاته طالب وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، الأمريكيين مواصلة تقديم الكشوفات الضريبية، مشيرًا إلى أن قطاع الطيران في البلاد يواجه إحدى أسوأ أزماته.

روابط ذات صلة

سفير الصين في المملكة يزف خبرا سارا: لقاح كورونا اجتاز الأبحاث السريرية

سفير الصين في المملكة يزف خبرا سارا: لقاح كورونا اجتاز الأبحاث السريرية
“البيئة” تكافح الجراد الصحراوي في مساحة 6550 هكتاراً في “الشرقية” و”حائل”

“البيئة” تكافح الجراد الصحراوي في مساحة 6550 هكتاراً في “الشرقية” و”حائل”
بلدية القطيف تواصل تطهير الأماكن العامة والأسواق لمنع انتشار “كورونا”

بلدية القطيف تواصل تطهير الأماكن العامة والأسواق لمنع انتشار “كورونا”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*