عقار روسي يشفي من كورونا يثير ضجة في إيطاليا

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انتشر مقطع فيديو صوره مواطنان إيطاليان في مطار شيريميتيفو بموسكو، حول عقار روسي شهير زعما أنه يستخدم ضد فيروس كوفيد-19

انتشر المقطع على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، لدرجة أن بعض المواطنين الإيطاليين لجأوا لوكالة نوفوستي الروسية في روما اليوم يسألون عن هذا الدواء، وما إذا كان يمثل بالفعل “حبة خارقة ضد الوباء”

امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي الإيطالية حرفيا بهذا المقطع يوم أمس الاثنين، بعد أن قام بتصوير الفيديو المواطنان الإيطاليان يوم الأحد، وهما يرتديان أقنعة طبية، ويذهبان للصيدلية الموجودة في المطار، ويطلبان هذا العقار، ويشرحان لمشاهديهما أن السبب في وفاة الكثيرين بإيطاليا وعدد الحالات المحدودة في روسيا هو وجود هذا العقار لدى الروس

لم يكن الإيطاليان مهتمان بإخفاء هويتهما، بل وعرضا في البداية بطاقة صعودهما إلى الطائرة في رحلتهما إلى روما، حيث تتضح في البطاقة المعلومات الشخصية للراكبين. وأطلق الإيطاليان على العقار الروسي: “العلاج الشهير لجميع الفيروسات التاجية”، مؤكدين أنه يتم استخدامه في روسيا منذ 46 عاما

وكانت خدمة مكافحة الاحتكار الفدرالية الروسية قد أعلنت في بيان لها أن أي دعاية تستخدم لهذا العقار كأداة فعالة ضد فيروس كورونا المستجد هي انتهاك للقانون الروسي

والفيروسات التاجية هي عائلة مكونة من 30 فيروسا، مقسمة إلى فئتين فرعيتين أساسيتين، تم التعرف عليهما للمرة الأولى عام 1965، ووفقا لتعليمات الاستخدام فإن العقار الموجود في مقطع الفيديو يثبط بشكل أساسي عمل فيروسات الإنفلونزا المختبرية فئتي “أ” و “ب”، بالإضافة إلى عدد من الفيروسات الأخرى التي تسبب التهابات فيروسية تنفسية حادة

وتحتل إيطاليا المرتبة الأولى في أوروبا من حيث انتشار فيروس كورونا