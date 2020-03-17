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تعليم جازان يستقبل استفسارات الميدان التعليمي عبر تطبيق “الواتساب”

http://almnatiq.net/?p=843843
المناطق_جازان

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان عن استقبالها لجميع استفسارات الميدان التعليمي عبر غرفة عمليات التحكم ودعم التعليم عن بعد إلكترونيًا وذلك عبر تطبيق الواتساب على الرابط wa.me/966173212717

وتستقبل الغرفة على مدار الساعة جميع الاستفسارات والمقترحات والشكاوي حيث تضم مختصين في الجانب التربوي والتعليمي والإرشادي والإداري والتقني

وتشتمل خدماتها على :

خدمات المستفيدين ( تلقي البلاغات- رفع الشكاوي- إيصال المقترحات)

خدمات الإرشاد الطلابي ( استشارات نفسية اجتماعية- تربوية وقائية)

خدمات الإشراف التربوي (دعم العملية التعليمية- تقديم الاستشارات الإشرافية الداعمة للمعلم)

خدمات القيادة المدرسية (تقديم الاستشارات والحلول والمقترحات الإدارية- دعم القيادة المدرسية في تنفيذ الخطط البديلة)

خدمات التربية الخاصة (دعم عملية التعليم والتعلم لطلاب التربية الخاصة- تقديم استشارات تعليمية وسلوكية)

تحسين نواتج التعلم (تقديم الخدمات الاستشارية لقادة وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات وأولياء الأمور ودعم تعلم الطلاب والطالبات وفق الخيارات المتاحة لاستكمال خطة تجويد نواتج التعلم)

الخدمات التقنية ( تقديم الاستشارات التقنية)

خدمات التعليم الإلكتروني (دعم مسارات المدرسة الافتراضية- عين دروس- بوابة المستقبل بوابة عين- منظومة التعليم الموحد)

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