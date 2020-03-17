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وزارة_الصحة تُعلن تسجيل 38 حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا” الجديد.

وزارة_الصحة تُعلن تسجيل 38 حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا” الجديد.
http://almnatiq.net/?p=843846
المناطق_واس

أعلنت وزارة الصحة عن رصد وتسجيل 38 حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا” الجديد ( كوفيد 19 ).
وقالت الوزارة إن الحالات الثلاث الأولى هي لمواطن‏ كان مخالطًا لحالة سابقة، ومواطن قادم من ألمانيا، و‏‎مقيم أردني قادم من بريطانيا، وهم معزولون في منشأة صحية بمحافظة جدة.
وذكرت الوزارة أن الحالتين الرابعة والخامسة هي لرجل وامرأة من الجنسية المصرية قادمين من مصر، والسادسة لامرأة‏‎ تركية قادمة من تركيا، وجميعهم معزولون في منشأة صحية بمكة المكرمة.
وأوضحت الوزارة أن ‏‎هناك عشر حالات أخرى؛ منها ست حالات لمواطنين قادمين من العراق، وحالة لمواطن قادم من إيطاليا، وحالة لمواطن كان مخالطًا لحالة سابقة، وحالتان لمواطنين اثنين تحت التقصي، وجميعهم معزولون في منشأة صحية بالقطيف.
وأشارت وزارة الصحة إلى أن هناك ثلاث حالات، إحداها لمواطن قادم من إسبانيا، حالتان لمواطنين اثنين كانا مخالطين لحالات سابقة، وجميعهم معزولون في منشأة صحية بالظهران.
وقالت الوزارة إن هناك 13 حالة لمواطنين قادمين من عدة دول هي؛ الأردن، وعمان، والهند، وبريطانيا، وتركيا، وسويسرا، والنمسا، ‏‎بالإضافة إلى حالة لمقيم أردني قادم من إسبانيا، وثلاث حالات لمواطنين، وحالتين لمقيمين من الجنسية الفلبينية كانا مخالطين لحالات سابقة، وجميعهم معزولون في منشأة صحية بالرياض.‏
وذكرت وزارة الصحة أن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 171 حالة، تعافت منها 6 حالات، والبقية تخضع جميعها للرعاية الصحية وفقًا للإجراءات المعتمدة في العزل الصحي.
وأهابت الوزارة بالجميع الالتزام بالإرشادات والتوجيهات لسلامتهم وسلامة المجتمع، ومنها تجنب المصافحة، ومداومة غسل اليدين، والبعد عن التجمعات.
ودعت كل من كانت لديه وتساؤلات أو استفسارات عما يخص الفيروس، التواصل فوراً مع “مركز اتصال الصحة 937″، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.
يذكر أن فيروس كورونا الجديد وصل إلى 161 دولة، وسط جهود عالمية ومحلية مكثفة لمحاصرته والقضاء عليه.

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