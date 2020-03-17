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ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء الهند

ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء الهند
http://almnatiq.net/?p=843851
المناطق_واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من دولة رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي.
‏وجرى خلال الاتصال استعراض الجهود الدولية ‏لمكافحة فيروس “كورونا” المستجد.
وأكد سمو ولي العهد خلال الاتصال قيام المملكة ‏بالتنسيق لتعاون دولي لمكافحة هذا الوباء وتبني السياسات الملائمة لتخفيف أعبائه الاقتصادية وذلك في إطار مجموعة العشرين التي ترأسها هذا العام.

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