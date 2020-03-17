بلدية القطيف تواصل تطهير الأماكن العامة والأسواق لمنع انتشار “كورونا”

تواصل بلدية محافظة القطيف جهودها في اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة، في بذل الجهود المستمرة للسيطرة على فيروس كورونا ومنع انتشاره.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني أن البلدية كثفت أعمالها في تنظيف وتعقيم الشوارع الرئيسة والأماكن العامة لمنع انتشار فيروس كورونا، حيث جرى استخدام ١٨٦ لتر مزيج من المواد المطهرة والمنظفات لرش الحدائق العامة والواجهات البحرية دورات المياه وفي الشوارع بشكل يومي، بالإضافة إلى الأرصفة المحيطة بالمساجد، وذلك لتعزيز الجهود الوقائية والاحترازية وللحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.

وأشار الحسيني إلى أن بلدية محافظة القطيف والبلديات التابعة لها والإدارات المعنية بصحة البيئة والنظافة تعمل على مدار الساعة، مؤكدا أن البلدية تواصل القيام بحملات تفتيشية وجولات رقابية على المحال التجارية والأسواق المركزية وغيرها من الأنشطة الصحية لتوعية العاملين ولاتخاذ كافة إجراءات السلامة الصحية ومحاسبة المخالفين.

وبين أنه تم إغلاق الأسواق المتنقلة ومقاهي الشيشة والمعسل والصالات الرياضية وصالونات الحلاقة وصالونات التجميل حسب التوجيهات.

وشدد على أن هذه الأعمال تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها البلدية مؤخرًا لمواجهة فايروس “كورونا “، وفق تعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية للتأكد من تطبيق القرارات والتدابير الوقائية والتوعية المستمرة بمتابعة معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة للتصدي لهذا الفيروس ومنع انتشاره حفاظاً على سلامة الجميع متمنيا السلامة والصحة للجميع.