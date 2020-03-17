احدث الأخبار

بلدية القطيف تواصل تطهير الأماكن العامة والأسواق لمنع انتشار “كورونا”
أبرز المواد
 ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء الهند
أبرز المواد
 ترامب: سنكسب المعركة ضد فيروس كورونا
أبرز المواد
 وزارة_الصحة تُعلن تسجيل 38 حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا” الجديد.
أبرز المواد
 «سار» تتخذ عدة إجراءات في جميع القطارات والمحطات للوقاية من كورونا
أبرز المواد
 “وقاية” : بدأنا في مختبراتنا دراسة التسلسل الوراثي لفيروس كورونا المستجد بالمملكة
أبرز المواد
 أمانة الجوف تواصل تعقيم وتطهير الأسواق والشوارع
منطقة الجوف
 جامعة الجوف تعلن عن عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للسعوديين
منطقة الجوف
 جامعة الجوف تعلن استمرار العمل عن بعد وتدعو المستفيدين للتواصل المباشر معها هاتفياً وإلكترونياً
منطقة الجوف
 ميناء ضبا يسجل دخول أكثر من ١١١ سفينة تجارية خلال شهر فبراير الماضي
منطقة تبوك
 الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتبوك تواصل جهودها الاحترازية
منطقة تبوك
 أمير تبوك يوجه جميع الادارات الحكومية بخدمة المواطن والمقيم وتنفيذ القرارات التي اتخذتها الدولة
منطقة تبوك
بلدية القطيف تواصل تطهير الأماكن العامة والأسواق لمنع انتشار “كورونا”

بلدية القطيف تواصل تطهير الأماكن العامة والأسواق لمنع انتشار “كورونا”

أبرز المواد
ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء الهند

ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء الهند

أبرز المواد
ترامب: سنكسب المعركة ضد فيروس كورونا

ترامب: سنكسب المعركة ضد فيروس كورونا

أبرز المواد
وزارة_الصحة تُعلن تسجيل 38 حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا” الجديد.

وزارة_الصحة تُعلن تسجيل 38 حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا” الجديد.

أبرز المواد

بلدية القطيف تواصل تطهير الأماكن العامة والأسواق لمنع انتشار “كورونا”

بلدية القطيف تواصل تطهير الأماكن العامة والأسواق لمنع انتشار “كورونا”
http://almnatiq.net/?p=843854
المناطق_فتحيه عبدالله

تواصل بلدية محافظة القطيف جهودها في اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة، في بذل الجهود المستمرة للسيطرة على فيروس كورونا ومنع انتشاره.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني أن البلدية كثفت أعمالها في تنظيف وتعقيم الشوارع الرئيسة والأماكن العامة لمنع انتشار فيروس كورونا، حيث جرى استخدام ١٨٦ لتر مزيج من المواد المطهرة والمنظفات لرش الحدائق العامة والواجهات البحرية دورات المياه وفي الشوارع بشكل يومي، بالإضافة إلى الأرصفة المحيطة بالمساجد، وذلك لتعزيز الجهود الوقائية والاحترازية وللحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.

وأشار الحسيني إلى أن بلدية محافظة القطيف والبلديات التابعة لها والإدارات المعنية بصحة البيئة والنظافة تعمل على مدار الساعة، مؤكدا أن البلدية تواصل القيام بحملات تفتيشية وجولات رقابية على المحال التجارية والأسواق المركزية وغيرها من الأنشطة الصحية لتوعية العاملين ولاتخاذ كافة إجراءات السلامة الصحية ومحاسبة المخالفين.

وبين أنه تم إغلاق الأسواق المتنقلة ومقاهي الشيشة والمعسل والصالات الرياضية وصالونات الحلاقة وصالونات التجميل حسب التوجيهات.

وشدد على أن هذه الأعمال تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها البلدية مؤخرًا لمواجهة فايروس “كورونا “، وفق تعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية للتأكد من تطبيق القرارات والتدابير الوقائية والتوعية المستمرة بمتابعة معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة للتصدي لهذا الفيروس ومنع انتشاره حفاظاً على سلامة الجميع متمنيا السلامة والصحة للجميع.

روابط ذات صلة

ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء الهند

ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء الهند
ترامب: سنكسب المعركة ضد فيروس كورونا

ترامب: سنكسب المعركة ضد فيروس كورونا
وزارة_الصحة تُعلن تسجيل 38 حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا” الجديد.

وزارة_الصحة تُعلن تسجيل 38 حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا” الجديد.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*