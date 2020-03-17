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خريطة مباشرة لانتشار فيروس كورونا المستجد في العالم

خريطة مباشرة لانتشار فيروس كورونا المستجد في العالم
http://almnatiq.net/?p=843856
المناطق_وكالات

نشرت جامعة جون هوبكنز الأميركية خريطة تفاعلية بأماكن الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وهي عبارة عن لوحة معلومات تتبع الحالات التي تم الإبلاغ عنها بشكل يومي.

وتستند الخريطة إلى بيانات منظمة الصحة العالمية ولجنة الصحة الوطنية في الصين و”مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها” وموقع Dingxiangyuan الذي يجمع بلاغات الإصابات في المناطق التي تحدث فيها.

ويمكن الوصول إلى هذه الخريطة من خلال هذا الرابط.

وأكدت السلطات الصينية الجمعة وفاة 15 شخصا آخرين في مقاطعة هوبي التي بدأ منها تفشي الفيروس، ما يرفع مجموع عدد الوفيات إلى 41.

وأضافت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أن الفيروس تسبب في إصابة أكثر من 1287 شخصا على مستوى البلاد، ما يسلط الضوء على التحديات التي تواجه السلطات الصحية في الصين وفي جميع أنحاء العالم لمنع حدوث وباء عالمي.

والغالبية العظمى من حالات الإصابة وجميع الوفيات موجودة في الصين، لكن تم اكتشاف الفيروس في تايلاند وفيتنام وسنغافورة واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان ونيبال وفرنسا والولايات المتحدة أيضا.

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