احدث الأخبار

تعليم جازان يستقبل استفسارات الميدان التعليمي عبر تطبيق “الواتساب”
أبرز المواد
 إمارة الشرقية توضح حقيقة عزل المنطقة الشرقية
أبرز المواد
 مدير الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية: الوضع في القطيف مطمئن وآمن
أبرز المواد
 سفارة المملكة في مصر تناشد مواطنيها اتخاذ التدبير الوقائية لمواجهة كورونا
أبرز المواد
 اجراءات وقائية إحترازية في مطار طريف للتصدي لفايروس كورونا الجديد
أبرز المواد
 عقار روسي يشفي من كورونا يثير ضجة في إيطاليا
أبرز المواد
 وزير الشؤون الإسلامية: مغاسل الموتى في المساجد ستظل مفتوحة و صلاة الجنازة على المقابر
أبرز المواد
 خريطة مباشرة لانتشار فيروس كورونا المستجد في العالم
أبرز المواد
 سفير الصين في المملكة يزف خبرا سارا: لقاح كورونا اجتاز الأبحاث السريرية
أبرز المواد
 “البيئة” تكافح الجراد الصحراوي في مساحة 6550 هكتاراً في “الشرقية” و”حائل”
أبرز المواد
 بلدية القطيف تواصل تطهير الأماكن العامة والأسواق لمنع انتشار “كورونا”
أبرز المواد
 ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء الهند
أبرز المواد
تعليم جازان يستقبل استفسارات الميدان التعليمي عبر تطبيق “الواتساب”

تعليم جازان يستقبل استفسارات الميدان التعليمي عبر تطبيق “الواتساب”

أبرز المواد
إمارة الشرقية توضح حقيقة عزل المنطقة الشرقية

إمارة الشرقية توضح حقيقة عزل المنطقة الشرقية

أبرز المواد
مدير الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية: الوضع في القطيف مطمئن وآمن

مدير الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية: الوضع في القطيف مطمئن وآمن

أبرز المواد
سفارة المملكة في مصر تناشد مواطنيها اتخاذ التدبير الوقائية لمواجهة كورونا

سفارة المملكة في مصر تناشد مواطنيها اتخاذ التدبير الوقائية لمواجهة كورونا

أبرز المواد

وزير الشؤون الإسلامية: مغاسل الموتى في المساجد ستظل مفتوحة و صلاة الجنازة على المقابر

وزير الشؤون الإسلامية: مغاسل الموتى في المساجد ستظل مفتوحة و صلاة الجنازة على المقابر
http://almnatiq.net/?p=843862
المناطق_الرياض

أفاد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ د. عبداللطيف آل الشيخ أن قرار إيقاف الصلاة في المساجد يستثني الإبقاء على مغاسل الأموات مفتوحة بشرط تقليل الكثافة البشرية فيها، أما الصلاة فستكون في المقابر في أماكن تهيأ لذلك.

ووجه آل الشيخ  بإيقاف الصلاة  في المساجد والالتزام برفع الأذان – عدا الحرمين الشريفين –

وقال إن الوزارة ستطبق القرار تطبيقا كاملا , مستثنيا من ذلك الإبقاء على مغاسل الأموات مفتوحة شريطة تقليل الكثافة البشرية فيها ، أما الصلاة فستكون في المقابر في أماكن تهيأ لذلك.

وقال : هذه الإجراءات احترازية تنظيمية الهدف منها وقاية المواطن والمقيم من انتشار العدوى , وليس هناك ما يدعو للخوف فحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – حريصة كل الحرص بأن ينعم الجميع بالصحة والعافية , ونتفاءل بالخير إن شاء الله أنه لن تحدث بسبب هذا الوباء وفيات , داعيا الله سبحانه وتعالى أن يديم على بلادنا أمنها واستقراراها وعافية مواطنيها ومقيميها , وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء , وأن يوفق أعضاء هيئة كبار العلماء على بيانهم الوافي الكافي.

روابط ذات صلة

تعليم جازان يستقبل استفسارات الميدان التعليمي عبر تطبيق “الواتساب”

تعليم جازان يستقبل استفسارات الميدان التعليمي عبر تطبيق “الواتساب”
إمارة الشرقية توضح حقيقة عزل المنطقة الشرقية

إمارة الشرقية توضح حقيقة عزل المنطقة الشرقية
مدير الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية: الوضع في القطيف مطمئن وآمن

مدير الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية: الوضع في القطيف مطمئن وآمن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*