وزير الشؤون الإسلامية: مغاسل الموتى في المساجد ستظل مفتوحة و صلاة الجنازة على المقابر

أفاد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ د. عبداللطيف آل الشيخ أن قرار إيقاف الصلاة في المساجد يستثني الإبقاء على مغاسل الأموات مفتوحة بشرط تقليل الكثافة البشرية فيها، أما الصلاة فستكون في المقابر في أماكن تهيأ لذلك.

ووجه آل الشيخ بإيقاف الصلاة في المساجد والالتزام برفع الأذان – عدا الحرمين الشريفين –

وقال إن الوزارة ستطبق القرار تطبيقا كاملا , مستثنيا من ذلك الإبقاء على مغاسل الأموات مفتوحة شريطة تقليل الكثافة البشرية فيها ، أما الصلاة فستكون في المقابر في أماكن تهيأ لذلك.

وقال : هذه الإجراءات احترازية تنظيمية الهدف منها وقاية المواطن والمقيم من انتشار العدوى , وليس هناك ما يدعو للخوف فحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – حريصة كل الحرص بأن ينعم الجميع بالصحة والعافية , ونتفاءل بالخير إن شاء الله أنه لن تحدث بسبب هذا الوباء وفيات , داعيا الله سبحانه وتعالى أن يديم على بلادنا أمنها واستقراراها وعافية مواطنيها ومقيميها , وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء , وأن يوفق أعضاء هيئة كبار العلماء على بيانهم الوافي الكافي.