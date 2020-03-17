مدير الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية: الوضع في القطيف مطمئن وآمن

المناطق_ فتحيه عبدالله

أكد مدير عام الشؤون الصحية في المنطقة الشرقية د. إبراهيم العريفي أن الوضع في محافظة القطيف آمن ومطمئن من الناحية الصحية، مشددا قبل قليل على أن المملكة اتخذت إجراءات احترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا الجديد، ومن ضمنها تعليق الدخول والخروج من وإلى القطيف مؤقتاً.

وتابع حديثه في رسالة بعثها لأهالي محافظة القطيف “جاء هذا الاجراء لحمايتكم من العدوى وانتشار الفايروس لا قدر الله”، مضيفا “نود طمأنتكم بأن الوضع في المحافظة مطمئن وآمن، ونحن حاليا في مرحلة الاحتواء والوقاية وبما أن صحتكم وسلامتكم على رأس أولوياتنا فإننا نعمل على مدار الساعة لحمايتكم ومن ضمن أعمالنا تم تكليف فرق طبية وفنية متخصصة في الطب الوقائي للتواصل معكم، وإذ نأمل منكم التعاون معهم حتى يتمكنوا من خدمتكم ووقايتكم وتطبيق الإجراءات والتدابير لحمايتكم وسلامتكم”.