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اجراءات وقائية إحترازية في مطار طريف للتصدي لفايروس كورونا الجديد

اجراءات وقائية إحترازية في مطار طريف للتصدي لفايروس كورونا الجديد
http://almnatiq.net/?p=843870
المناطق_طريف

اتخذ مطار محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية كافة التدابير الإجراءات الوقائية والتوعوية الصحية من فيروس كورونا، عبر التعقيم وتطهير صالات السفر المغادرين والقادمين ، إضافة إلى تعقيم عربات النقل ولكافة مرافق المطار بشكل مستمر ومتواصل.
كما يقدم للمسافرين المنتجات التوعوية من البروشورات والمطويات الارشادية التوعوية داخل المطار التي توضح الطرق الاحترازية والوقاية من فيروس “19-COVID “المستجد،وتوفير المعقمات وتوزيع الكمامات والقفازات وعقد المحاضرات التوعوية لتثقيف المسافرين بسبل الوقاية من الفيروس، والتأكيد على وسائل الحماية الشخصية ضمن إجراءات السلامة ، بالتعاون مع القطاع الصحي بالمحافظة، والإجابة على كافة الاستفسارات الطبية الاحترازية.

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