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سفارة المملكة في مصر تناشد مواطنيها اتخاذ التدبير الوقائية لمواجهة كورونا

سفارة المملكة في مصر تناشد مواطنيها اتخاذ التدبير الوقائية لمواجهة كورونا
http://almnatiq.net/?p=843877

أهابت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، بالمواطنين السعوديين المتواجدين في مصر بإتباع كافة التدابير الوقائية التي تقيهم خطر العدوى بفيروس كورونا، والابتعاد عن أماكن التجمعات المزدحمة، والمجمعات التجارية، والالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة عن الجهات المصرية المعنية لمكافحة الفيروس والوقايه منه

وقالت السفارة في بيان اليوم، إنه بالإشارة لقرار المملكة العربية السعودية بتعليق الرحلات من وإلى المملكة مع جميع دول العالم، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية الصارمة التي تتخذها للوقاية من انتشار فايروس كورونا (كوفيد 19) ، وبناءً على الاستفسارات المتواصلة التي ترد لسفارة المملكة بمصر، فإنها تطالب المواطنين السعوديين بالحرص على البقاء في مقر الإقامة، وتجنب مخالطة الآخرين قدر الإمكان مع اتباع التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والسكان المصرية

كما طالبتهم بالحرص على تسجيل بياناتهم لدى قسم شؤون السعوديين عبر الاتصال الهاتفي، أو الرقم الطارئ الخاص بتطبيق (الواتس اب لوباء كورونا) على أن تشمل المعلومات التالية: (الاسم رقم الجواز مقر الإقامة رقم للتواصل البريد الإلكتروني) وذلك لغرض التواصل معهم لاحقاً وإحاطتهم بأي مستجدات خاصة بموضوع تعليق الرحلات أو أي إرشادات أخرى

وأشار البيان إلى أن سفارة المملكة في مصر قامت بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان والجهات المختصة المصرية لتحديد الإجراءات والترتيبات للتعامل مع أي حالات مشتبه فيها لمواطنين سعوديين، سواء داخل العاصمة القاهرة أو في جميع المحافظات، آملة من المواطنين السعوديين الكرام الإسراع بالتواصل معها بشكل مباشر في حال استشعار أي اشتباه بالمرض، وذلك لتمكين السفارة من مساعدتهم وترتيب اجراءاتهم بشكل فوري وعاجل

وذلك على أرقام الطوارئ التالية:

00201101631730

00201145331197

00201101631737

00201101631734

كما يمكن التواصل من خلال تطبيق واتس اب على الرقم التالي:

00201112200776

رقم المكتب الصحي: 00201155168480

سنترال السفارة: 0020237625000

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