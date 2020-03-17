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استعدادات الجهات الطبية والأمنية عند مداخل ومخارج مكة المكرمة

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المناطق_واس

تشهد مداخل ومخارج مكة المكرمة استعدادات وجهوداً على مدار الساعة، تنفذها الجهات الحكومية المختلفة الصحية والأمنية من أجل توفير الأمن والسلامة للعاصمة المقدسة وزوارها وقاصديها، وفي سبيل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد / كوفيد 19 / والتعامل وفق أعلى المعايير الطبية لحماية المجتمع من خلال الإجراءات الاحترازية والوقائية المختلفة.
ووثقت عدسة ” واس ” الكثافة الكبيرة التي تشهدها نقطة تفتيش النوارية على طريق مكة المكرمة المدينة المنورة السريع ورصدت جهود الجهات الصحية والأمنية واستعداداتها لتنفيذ الإجراءات الاحترازية من خلال الحرص على سلامة المسافرين عبر المداخل والمخارج، حتى لا يكونوا سبباً في انتقال العدوى، وكذلك تكريس الجهود في سبيل حماية الجميع من الإصابة بالفيروس .
وتحظى جميع مداخل العاصمة ومخارجها برصد ومتابعة مستمرة من خلال الكشف الحراري والفحوصات المتخصصة للتأكد من خلو المسافرين من المرض ضماناً لسلامة قاطني مكة المكرمة، مع توفير جميع الاشتراطات الصحية للتعامل مع فيروس كورونا المستجد من خلال كوادر طبية مؤهلة وأطقم أمنية مدربة ومجهزة للتحقق من هويات القادمين والمغادرين، ومتابعة الحالة الأمنية بشكل دقيق ومتابعة الحالات المشتبه فيها، مع توفير المنشورات والنصائح الطبية الخاصة على اتباع السلوك الصحي الذي يساعد على حماية الأفراد والمجتمعات من العدوى، كالاهتمام بنظافة الأيدي وغسلهما جيداً بالماء والصابون وتغطية الأنف والفم عند العطاس لمنع انتشار الأمراض والفيروسات .
يشار إلى أن هذه الاستعدادات والإجراءات الاحترازية تأتي انطلاقا من جهود الدولة – أيدها الله – لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا المستجد/ كوفيد 19 / لاحتوائه والحد من تداعياته حفاظاً على صحة وسلامة المجتمع وتوفير أعلى معايير الوقاية للمواطنين والمقيمين على أراضي المملكة.

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