ارتفاع عدد المصابين في قطر إلى 442

مازالت الأرقام و الأحداث و الإجراءات تتوالى عالميا بشأن فيروس كورونا المستجد، و الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية ليصبح صداعا في رأس العالم.

وفي آخر التطورات، أفادت وسائل إعلام أمريكية، الثلاثاء، باكتشاف أول حالة إصابة بكورونا لطفل في الخامسة من العمر بالولايات المتحدة.

وأعلنت وزارة الصحة القطرية، الثلاثاء، ارتفاع عدد المصابين بفايروس كورونا المستجد في البلاد إلى 442.

ذكرت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا، اليوم، الثلاثاء، أن عدد حالات الوفاة جراء تفشي فيروس كورونا في البلاد زاد 345 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين

الأخيرة بنسبة 16 في المئة، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 2503 حالات.

كما ارتفع إجمالي عدد المصابين بكورونا في إيطاليا من 27980 حالة إلى 31506 حالات بنسبة 12.6 في المئة، وهو أدنى معدل زيادة يومية في عدد المصابين منذ ظهور العدوى في 21 فبراير.

وإيطاليا أكثر دول أوروبا تضررا بالفيروس.

ومن بين المصابين، شُفيت 2941 حالة بصورة تامة، وكان العدد أمس 2749. وبلغ عدد المصابين المودعين في وحدات الرعاية المركزة نحو 2060 حالة مقارنة بعدد 1851 حالة أمس.

وقررت سلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، إغلاق جميع المساجد ودور العبادة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للمصابين 196 حالة تم شفاء 26 منهم.

وأعلن ملك الأردن، اليوم الثلاثاء، تطبيق قانون الدفاع لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وفي البحرين قررت وزارة المالية إعفاء المنشآت والمرافق السياحية من رسوم السياحة لمدة 3 أشهر من ابريل

و ضاعفت البحرين حجم صندوق السيولة إلى 200 مليون دينار

و حذر وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين من احتمال أن يكون تأثير وباء كورونا على قطاع الطيران أكثر سوءا من آثار هجمات 11 سبتمبر 2001.

وعقد المديرون التنفيذيون لشركاء طيران لقاءات مع نواب اميركيين للتفكير في كيفية التعامل مع التراجع الهائل في الرحلات الدولية بسبب إغلاق الدول لحدودها لوقف الانتشار العالمي للفيروس.

وقال منوتشين خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض في حضور الرئيس دونالد ترامب ونائبه مايك بنس إن “هذا أسوأ من 11سبتمبر بالنسبة لقطاع الطيران – لقد توقفوا”.

وحضّ شركات البناء على التبرع بمخزونات الأقنعة من طراز N95 للمستشفيات المحلية باعتبارها “مناسبة تماما للعاملين في الرعاية الصحية”.